Van der Breggen mit Solo-Show zu WM-Gold - 22. Platz für Neff Mit Anna van der Breggen gewinnt in Innsbruck eine der favorisierten Niederländerinnen hoch überlegen den WM-Titel im Strassenrennen.

Jolanda Neff ist auf dem Rennvelo nicht ganz so erfolgreich unterwegs wie mit dem Mountainbike (Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER)

(sda)

Für die 28-Jährige, im August 2016 an den Spielen in Rio de Janeiro Strassen-Olympiasiegerin geworden, war es der erste Weltmeister-Titel.

Die ersten Fahrerinnen erreichten das Ziel in der Innsbrucker Innenstadt nach anspruchsvollen 155,6 km mit über 2400 absolvierten Höhenmetern fast alle einzeln. Die zweitklassierte Australierin Amanda Spratt, die rund 40 km vor dem Ziel als Letzte den Kontakt zu Van der Breggen eingebüsst hatte, lag am Ende mehr als dreieinhalb Minuten zurück. Bronze ging an die Italienerin Tatiana Guderzo (5:26 zurück).

Als beste Schweizerin klassierte sich die Mountainbike-Spezialistin Jolanda Neff im 22. Rang. Die St. Gallerin, die das Ziel am Ende eines ersten Verfolgerfeldes erreichte, verlor mehr als sieben Minuten auf die Solo-Siegerin.