Valon Behrami mit Knöchelverletzung Valon Behrami droht das vorzeitige Saisonende. Der Captain von Udinese zieht sich womöglich eine schwere Knöchelverletzung zu.

Valon Behrami zog sich am Dienstag im San Siro womöglich eine schwere Knöchelverletzung zu (Bild: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO)

(sda)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag in der Partie der Serie A zwischen der AC Milan und Udinese (1:1), als Behrami eine Viertelstunde vor Schluss nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen blieb.

Der ehemalige Schweizer Internationale musste mit Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung ausgewechselt werden. Später verliess er das Stadion San Siro an Krücken.