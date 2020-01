Upshall noch bis Ende Januar bei Ambri-Piotta Ambri-Piotta nimmt Scottie Upshall bis Ende Januar unter Vertrag. Der 36-jährige NHL-Veteran bestritt nach langer Verletzungspause schon im November sechs Spiele für die Leventiner.

Ambri-Piotta zählt weiterhin auf die Dienste von Scottie Upshall KEYSTONE/Ti-Press/SAMUEL GOLAY

(sda)

Upshall verletzte sich dann aber am Knie. Der erste Vertrag von Ambri mit Upshall lief an Weihnachten aus. In der Altjahrswoche gab Upshall das Comeback im Team Canada, mit dem er den Spengler Cup gewann.

Upshall war 2002 von den Nashville Predators als Nummer 6 gezogen worden. Er bestritt 813 Partien in der NHL und erzielte 143 Tore und 155 Assists.