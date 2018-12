Unnahbare Juve-Stars in Bern - Tifosi feiern dem Spiel entgegen

Mit brennenden Fackeln und Schlachtgesängen haben sich Fans von Juventus Turin am Mittwochnachmittag auf das Gastspiel ihrer Mannschaft in Bern vorbereitet. Vor dem Hotel Bellevue standen sich manche Tifosi stundenlang die Beine in den Bauch.