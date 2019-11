Unai Emery bei Arsenal entlassen Am Vormittag nach dem 1:2 in der Europa League in einem halbleeren Stadion gegen Eintracht Frankfurt entlässt Arsenal Trainer Unai Emery (48). Freddie Ljungberg (42) übernimmt interimistisch.

Die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (1:2) kostete Unai Emery am Freitagmorgen den Job als Arsenal-Trainer KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

(sda)

Arsenal verkündete die Trennung auf seiner Homepage. Josh Kroenke erklärte stellvertretend für die Klubbesitzer, dass «Ergebnisse und Leistungen zuletzt nicht mehr stimmten». Arsenal blieb gegen Frankfurt zum siebenten Mal in Folge ohne einen Sieg. In der Europa League führt Arsenal die Tabelle zwar an, in der englischen Meisterschaft belegen die Londoner aber nur Platz 8, wobei zu den Champions-League-Plätzen schon acht Punkte fehlen.

Ljungberg übernimmt die Mannschaft zumindest temporär. Die Suche nach einem Nachfolger für Emery laufe, so Arsenal weiter. Ljungberg gehörte zu Arsenals Meisterteams der Jahre 2002 und 2004. Im Sommer 2018 kehrte er als U23-Coach zu den Londonern zurück. Zuvor arbeitete er ein halbes Jahr lang als Assistent bei Wolfsburg in der Bundesliga. Arsenal trifft am Sonntag auswärts auf Norwich. Am nächsten Donnerstag folgt das Heimspiel gegen Brighton.

Während der Nationalmannschaftspause hatte die Verantwortlichen des Klubs Emery noch das Vertrauen ausgesprochen. Emery sei der richtige Mann. Ein Unentschieden gegen Southampton (2:2) und die Niederlage gegen Frankfurt sorgten aber für einen Sinneswandel. Der Baske verlor in den letzten Monaten, in denen er auch die «Affäre Captain Granit Xhaka» wenig souverän löste, den Rückhalt in der Mannschaft. Die Spieler machten zuletzt keinen Hehl mehr daraus, dass sie nicht verstanden, was Emery von ihnen verlangte.

Emery ersetzte im Sommer 2018 den Franzosen Arsène Wenger als Manager. Der Franzose führte Arsenal während 22 Jahren, Emerys Zeit war nach 18 Monaten abgelaufen. In der ersten Saison hatte der Spanier mit Arsenal das Saisonziel (Qualifikation für die Champions League) mit Platz 6 verpasst und den Europa-League-Final gegen Chelsea in Baku 1:4 verloren.