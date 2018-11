Überraschende Sieger zum Auftakt des Langlauf-Weltcups Jovian Hediger gelingt beim Weltcup-Auftakt der Langläufer eine zufriedenstellende Leistung. Der 27-jährige Romand stösst beim Sprint in der klassischen Technik in die Halbfinals vor.

Dem Olympia-Teilnehmer Jovian Hediger gelingt ein ansprechender Saisonstart. (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Hediger, der sich im Sommer einer Hüftoperation unterziehen musste, liess sich als 18. der Qualifikation in den fünften und letzten Viertelfinal-Heat einteilen. In dieser Serie war die Konkurrenz nicht all zu stark, da die Besten wegen der längeren Erholungszeit eine der ersten Gruppen wählen. Hediger gewann seinen Viertelfinal klar, war aber wenig später in der Vorschlussrunde platt. In der Endabrechnung resultierte der 12. Rang. Der zweifache Olympiateilnehmer erreichte im Weltcup bislang siebenmal die Top Ten, dreimal tauchte er danach auch im Feld der Top 6 auf.

Nadine Fähndrich, die als 30. gerade noch den Cut geschafft hatte, hielt sich in den Viertelfinals im Heat mit der Olympiasiegerin Stina Nilsson ansprechend. In der steilen Rampe hinauf zum Zielgelände zeigte die Luzernerin ihre stärkste Phase. Fähndrich liess sich noch ein paar Weltcuppunkte gutschreiben.

Die Skating-Spezialistin Laurien van der Graaff war in der Qualifikation um 1,5 Sekunden am Cut gescheitert. Die Davoserin musste sich mit Platz 35 begnügen. Erwan Käser (50.) und Jonas Baumann (67.) blieben chancenlos.

Überheblichkeit bestraft

Die beiden Rennen fanden überraschende Sieger. Der Olympia-Sieger und grosse Favorit Johannes Hösflot Klaebo wurde für seine Überheblichkeit bestraft. Der Norweger nahm auf der Zielgeraden etwas Tempo raus, schaute sich nach links zur Konkurrenz um und konnte nicht mehr reagieren, als rechts der Russe Alexander Bolschunow vorbeizog.

Der Sieg bei den Frauen ging erstmals an die Russin Julia Belorukowa. Die Olympiasiegerin Stina Nilsson kam beim Einbiegen auf die Zielgerade zu Fall. Allerdings lag die Schwedin zu diesem Zeitpunkt nicht in Führung.