Tsitsipas schlägt nach Djokovic auch Zverev Der griechische Teenager Stefanos Tsitsipas ist in Toronto nicht zu stoppen. Auch Alexander Zverev kann ihn nicht stoppen.

Stefanos Tsitsipas sorgt in Toronto weiter für Staunen (Bild: KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRANK GUNN)

(sda)

24 Stunden nach seinem Coup gegen Novak Djokovic schaltete die (Noch-)Nummer 27 der Welt im Viertelfinal des Masters-1000-Turniers in Kanada auch den Titelverteidiger Alexander Zverev aus. Tsitsipas wehrte im zweiten Satz zwei Matchbälle ab und setzte sich in knapp zweieinhalb Stunden 3:6, 7:6 (13:11), 6:4 durch. Der Deutsche hatte im letzten Jahr, damals turnusgemäss in Montreal, im Final gegen Roger Federer triumphiert.

Im Halbfinal trifft Tsitsipas auf den Südafrikaner Kevin Anderson. Der US-Open- und Wimbledon-Finalist gewann gegen den formschwachen Grigor Dimitrov in nur 66 Minuten 6:2, 6:2.