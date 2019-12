Trotz Embolos Tor verliert Mönchengladbach die Tabellenführung Das sechste Saisontor von Breel Embolo reicht Borussia Mönchengladbach nicht zu Punkten. Durch das 1:2 in Wolfsburg verlieren die Gladbacher die Tabellenführung an den RB Leipzig.

Kevin Mbabus Wolfsburg stellte Breel Embolo und Mönchengladbach ein Bein KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA

(sda)

Es war keine gute Woche für Borussia Mönchengladbach: Drei Tage nach dem bitteren Ausscheiden in der Europa League musste die Mannschaft von Marco Rose die Tabellenführung in der Bundesliga an den RB Leipzig abgeben. Maximilian Arnold erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die stark aufspielenden Wolfsburger.

Auf die erste Führung von Wolfsburg konnte Mönchengladbach, das auf den gesperrten Denis Zakaria verzichten musste, noch unmittelbar reagieren. Keine zwei Minuten nach dem Treffer von Xaver Schlager schlug Breel Embolo in der 15. Minute zurück. Der Schweizer Internationale erzielte volley mit dem Innenrist seinen sechsten Saisontreffer. Damit hat er schon nach 15 Runden eine bessere Torausbeute als in den letzten vier Saisons.

Resultate und Tabelle:

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1). - 25'580 Zuschauer. - Tore: 13. Schlager 1:0. 15. Embolo 1:1. 91. Arnold 2:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu und Steffen (bis 59.), ohne Mehmedi (verletzt). Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo, ohne Zakaria (gesperrt).

Die weiteren Spiele der 15. Runde. Freitag: Hoffenheim - Augsburg 2:4. - Samstag: Bayern München - Werder Bremen 6:1. Hertha Berlin - SC Freiburg 1:0. Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:4. 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 2:0. Paderborn - Union Berlin 1:1. Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig 0:3. - Sonntag: Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:1. Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 18.00.

1. RB Leipzig 15/33 (42:16). 2. Borussia Mönchengladbach 15/31 (31:18). 3. Borussia Dortmund 15/29 (37:19). 4. Bayern München 15/27 (41:21). 5. Schalke 04 14/25 (25:18). 6. SC Freiburg 15/25 (24:18). 7. Bayer Leverkusen 15/25 (22:20). 8. Wolfsburg 15/23 (17:15). 9. Hoffenheim 15/21 (21:27). 10. Union Berlin 15/20 (19:20). 11. Augsburg 15/20 (24:28). 12. Eintracht Frankfurt 14/18 (24:22). 13. Hertha Berlin 15/15 (21:29). 14. Mainz 05 15/15 (20:38). 15. Werder Bremen 15/14 (23:35). 16. Fortuna Düsseldorf 15/12 (16:32). 17. 1. FC Köln 15/11 (14:30). 18. Paderborn 15/9 (18:33).