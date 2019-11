Trotz 3. Platz in Sepang: Lüthi kann nicht mehr Weltmeister werden Tom Lüthi kann trotz seines 3. Platzes im Grand Prix von Malaysia nicht mehr Moto2-Weltmeister werden, da der spanische Kalex-Markenkollege Alex Marquez hinter Brad Binder (KTM) Zweiter wird.

Dominique Aegerter im Rennen in Sepang, welches er als 15. gerade noch in den Punkterängen beendete (Bild: KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN) Der 23-jährige Katalane Alex Marquez, der jüngere Bruder des achtfachen Weltmeisters Marc Marquez (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSIO MARINI) Zwischendurch lag Alex Marquez in Sepang in Führung, am Ende resultierte für den neuen Moto2-Weltmeister hinter Brad Binder der 2. Rang (Bild: KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN) Blieb in Malaysia als 20. ohne WM-Punkte: der Zürcher Jesko Raffin (Bild: KEYSTONE/EPA/TORU HANAI) Tom Lüthi auf dem Circuit von Sepang (Bild: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL) Tom Lüthi (Nummer 12) im Rennen in Sepang auf der Verfolgung von Alex Marquez (73) und Brad Binder (41) (Bild: KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN) 6 Bilder Trotz 3. Platz in Sepang: Lüthi kann nicht mehr Weltmeister werden

(sda)

Brad Binder, der schon vor Wochenfrist in Australien gewonnen hatte, und Alex Marquez machten bei grosser Hitze auf dem Circuit in Sepang den Sieg unter sich aus. Der von der Position 5 gestartete Tom Lüthi, der im dritten Rennen hintereinander eine Top-3-Platzierung erreichte, fuhr in den letzten Runden sichtlich am Limit. Letztlich insistierte der Emmentaler nicht mehr und lag er im Ziel rund 2,5 Sekunden hinter Sieger Binder zurück.

In der WM-Wertung kann der 23-jährige Katalane Alex Marquez mit 262 Punkten nicht mehr überholt werden. Der jüngere Bruder des achtfachen Weltmeisters Marc Marquez ist der erste Fahrer, der nach dem Moto3-Titel (2014) auch denjenigen in der mittleren WM-Kategorie holt.

Binder nun knapp vor Lüthi

Neu Zweiter im Gesamtklassement ist nach seinem vierten Saisonsieg Binder (234 Punkte), mit vier Zählern Vorsprung vor dem nun drittklassierten Lüthi (230). Mit grösserem Rückstand als Vierter folgt der Spanier Jorge Navarro (210).

Ein kleines Erfolgserlebnis gab es in Malaysia für Dominique Aegerter. Der Oberaargauer belegte auf der MV Agusta mit 24 Sekunden Rückstand auf die Spitze den 15. Platz. Für den Zürcher Jesko Raffin (NTS) resultierte nur der 20. Rang.

Ausstehend ist nur noch das letzte Saisonrennen am 17. November in Valencia.