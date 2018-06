Trainer Tite führt Brasilien zurück zu alter Stärke Brasilien, der erste Schweizer Gegner an der WM in Russland, ist dank Trainer Tite wieder auf Kurs.

Trainer Tite brachte Brasilien wieder auf Kurs (Bild: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL)

(sda)

Brasilien tat sich schwer, die Blamage von der Heim-WM 2014 zu verarbeiten. Nach dem 1:7 im Halbfinal gegen Deutschland scheiterte zunächst Dunga als Nationaltrainer am Wiederaufbau. Erst unter dem in Europa kaum bekannten Tite, der seine grössten Erfolge in São Paulo mit Corinthians feierte, gelang dem Rekord-Weltmeister der Umschwung. Als erstes Team qualifizierte sich Brasilien für die WM in Russland, nachdem die Copa America 2016 mit einem Vorrunden-Out hinter Peru und Ecuador sowie der Entlassung von Dunga geendet hatte.

Die Brasilianer spielen unter Tite kompakter als zuvor und haben ein Mittelfeld, das nicht nur zum Zaubern da ist. Real Madrids Casemiro ist auch in der "Seleção" für die undankbare, aber wertvolle Defensivarbeit vor der Verteidigung zuständig. Aussergewöhnliche Techniker hat die Mannschaft (wie immer) mehr als genug, wobei der wiedergenesene Neymar als Dreh- und Angelpunkt heraussticht. Mit ihm bilden Philippe Coutinho und der erst 20-jährige Gabriel Jesus den Sturm.

Brasilien in Zahlen. Gründung Verband: 1914. - FIFA-Ranking (Mai 2018): 2. - Trainer: Tite (seit 2016). - WM-Teilnahmen (21): 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018). - Bestes WM-Resultat: Sieger (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). - Qualifikation: Sieger in der Südamerika-Zone (18 Spiele/41 Punkte). - Bester Torschütze Qualifikation: Neymar, Paulinho und Gabriel Jesus (je 6 Tore). - Bilanz gegen die Schweiz: 8 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen.