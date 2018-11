Trainer Heiko Vogel bei Sturm Graz freigestellt Der ehemalige Basler Meistertrainer Heiko Vogel wird bei Sturm Graz entlassen worden.

Heiko Vogel ist nicht mehr Trainer von Sturm Graz (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda/apa)

Der 42-jährige Deutsche wurde nach «eingehenden beratenden Gesprächen (...) mit sofortiger Wirkung dienstfrei» gestellt, teilte der Tabellenachte in Österreich mit.

Vogel hatte Sturm Graz am 1. Januar übernommen und den Klub in der letzten Saison zum Cupsieg und Rang 2 in der Meisterschaft geführt. Vogel ist damit erst der dritte Trainer damit erst der dritte Trainer in Sturms Klubgeschichte, der einen Titel holte.

Zuletzt hatte Vogel selbst öffentlich sechs Punkte von seinem Team in den Liga-Heimspielen gegen Wacker Innsbruck und St. Pölten gefordert. Da aber gegen den Aufsteiger aus Tirol am vergangenen Samstag nur ein 1:1 gelang, war diese Vorgabe nicht mehr zu erreichen und die Ablöse des Trainers erwartet worden.

Mit dem FC Basel hatte Vogel 2012 das Double aus Meisterschaft und Cup geholt. Zudem erreichte er mit Basel im Dezember 2011 im letzten Spiel der Gruppenphase mit einem 2:1 über Manchester United die Achtelfinals der Champions League.