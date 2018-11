Topskorer Toni Rajala bleibt in Biel Der EHC Biel verlängert den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit seinem finnischen Stürmer Toni Rajala um drei Jahre bis 2022.

Der Finne Toni Rajala trägt seit der Saison 2016/17 die Klubfarben des EHC Biel (Bild: KEYSTONE/PPR/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Toni Rajala spielt seit der Saison 2016/17 für den aktuellen Leader der National League und hat mit konstant starken Leistungen seinen Status als Publikumsliebling im Berner Seeland gefestigt. In der laufenden Saison erzielte der 27-jährige Finne in 20 Meisterschaftsspielen 19 Skorerpunkte (9 Tore). Damit ist er ligaweit die Nummer 6 in der Skorerwertung.