Top Ten für Ruckstuhl trotz verpasstem Schweizer Rekord Géraldine Ruckstuhl scheiterte in Doha beim Angriff auf ihren Schweizer Rekord (6391 Punkte). Die Luzernerin beendet den Wettkampf mit 6159 Zählern im guten 9. Rang.

Géraldine Ruckstuhl verbesserte sich gegenüber der WM vor zwei Jahren um zwei Ränge (Bild: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ)

(sda)

Vor zwei Jahren in London hatte Platz 11 resultiert. Ruckstuhl eröffnete den zweiten Tag mit mässigen 5,73 m im Weitsprung. In ihrer Paradedisziplin Speerwerfen hievte sich die 21-Jährige als Tagesbeste (55,35 m) in den 11. Zwischenrang, ehe sie sich im abschliessenden Lauf über 800 m um weitere zwei Positionen verbesserte.

Bereits der erste Tag war ein Auf und Ab gewesen. «Hürden gut, Hoch okay, Kugel gut, 200 m okay», lautete die Bilanz am Mittwochabend. Der Schweizerin gelang in Doha in keiner Disziplin eine persönliche Bestleistung im Rahmen eines Siebenkampfes. Das unterstreicht, was für die U23-Europameisterin noch möglich ist.

Gold sicherte sich die Britin Katarina Johnson-Thompson mit der Jahresweltbestleistung von 6981 Punkten vor der belgischen Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (6677), die als Titelverteidigerin angetreten war. Bronze holte die Österreicherin Verena Preiner (6560). Für Johnson-Thompson war es die erste WM-Medaille im Freien.