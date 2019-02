Top-20-Platz für Tim Hug möglich Im Wettkampf der Nordisch-Kombinierer an der WM in Seefeld liegt der Schweizer Tim Hug bei Halbzeit auf dem 22. Platz.

Guter Auftakt zur WM: Kombinierer Tim Hug (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Dem 31-jährigen Solothurner gelang von der Grossschanze in Innsbruck ein guter Sprung auf 119 m. Im Weltcup ist in dieser Saison ein 21. Rang Hugs Bestresultat. Er nimmt den Langlauf über 10 km 1:59 Minuten auf den Führenden Deutschen Eric Frenzel in Angriff.

Der dreifache Olympiasieger und fünffache Weltmeister führt mit 5 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Mario Seidl und zehn Sekunden vor Jan Schmid, dem Norweger mit Schweizer Eltern. Weltcup-Dominator Jarl Magnus Riiber ist bereits arg in Rücklage. Als Zehnter weist der Norweger bereits eine Minute Rückstand auf Halbzeit-Leader Frenzel auf.

Der Langlauf startet um 16.15 Uhr.