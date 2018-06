Tom Lüthi startet in Assen nur von Position 22 Bei Tom Lüthi geht (fast) nichts mehr. Zum Grand Prix der Niederlande in Assen startet er nur von Position 22. Die Aussichten auf seine ersten MotoGP-Punkte sind für den Berner sehr klein.

Tom Lüthi verliert auf dem Circuit in Assen pro Runde mehr als zwei Sekunden auf die Topfahrer (Bild: KEYSTONE/EPA/EDDY LEMAISTRE)

(sda)

Im Minimum zwei Sekunden, oftmals sogar mehr, verliert MotoGP-Neuling Tom Lüthi in Assen pro Runde auf die Spitzenfahrer. In keiner der vier Trainingseinheiten reichte es dem 31-jährigen Emmentaler in die Top 20. Im Qualifying resultierte nur Position 22.

Von dieser wird der erstmalige Vorstoss in die Punkteränge (Top 15) zu einer enorm schwierigen Angelegenheit. Umso mehr, als Lüthi mit dem «sehr nervösen» Fahrverhalten der MotoGP-Honda kämpft. Dadurch sei flüssiges und ruhiges Fahren, das auf dieser Strecke aber gefordert sei, kaum möglich.

Die erste Startreihe in Assen, dem einzigen Ort, wo seit 1949 und der Einführung der Strassen-WM in jedem Jahr ein Rennen stattgefunden hat, bilden Marc Marquez, Cal Crutchlow und Valentino Rossi. Mit Andrea Dovizioso blieb im Qualifying am Samstagnachmittag noch ein vierter Fahrer innerhalb eines Zehntels.

Morbidelli mit Handbruch

Pech für Lüthis Teamkollege Franco Morbidelli. Der Italiener, der in sechs der sieben Grands Prix in dieser Saison in den Top 15 klassiert war, muss auf den Rennstart in Assen verzichten. Der Moto2-Weltmeister von 2017 stürzte am Samstagmorgen im freien Training und brach sich dabei den dritten Mittelhandknochen der linken Hand. Wie lang Morbidelli ausfallen wird, ist noch unklar. Vor dem GP der Niederlande ist er als WM-16. der beste Rookie.

Aegerter von Startposition 21

Auch Dominique Aegerter lief es im Qualifying der Moto2-Kategorie nicht nach Wunsch. Auf die Pole-Position des Italieners Francesco Bagnaia büsste der Oberaargauer als 21. rund acht Zehntel ein.

Der Start zum MotoGP-Rennen in Assen, dem achten von 19 Rennen in dieser Saison, erfolgt um 14 Uhr. Zum Moto2-Rennen wird um 12.20 Uhr gestartet.