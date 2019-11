Titelverteidiger Neuseeland gewinnt Spiel um Platz 3 Titelverteidiger Neuseeland sichert sich an der Rugby-WM in Japan mit einem 40:17-Sieg gegen Wales immerhin Bronze.

Neuseeland - hier mit Ben Smith am Ball - war Wales im Spiel um Platz 3 überlegen (Bild: KEYSTONE/AP/MARK BAKER)

(sda)

Nach der ersten Halbzeit führten die «All Blacks», die in einem hochklassigen Halbfinal an England gescheitert waren, bereits mit 18:10. Damit schaffte der dreifache Weltmeister (1987, 2011 und 2015) zum sechsten Mal in der WM-Geschichte den Sprung auf das Podest.

Wales hingegen verpasste durch die Niederlage die Egalisierung seines besten WM-Resultats. Bei der Erstaustragung 1987 waren die Waliser Dritte geworden.

Im Final vom Samstag (10.00 Uhr) stehen sich in Yokohama England und Südafrika gegenüber.