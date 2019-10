Tino Kessler bis Ende Jahr beim EHC Biel Der HC Davos leiht den 23-jährigen Flügelstürmer Tino Kessler per sofort und bis zum Spengler-Cup an den EHC Biel aus. Kessler steht den Seeländern per sofort zur Verfügung.

Tino Kessler (rechts) wird temporär für Biel spielen (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Infolge der verschobenen Heimspiele in den Monaten September und Oktober wird Davos von Mitte Dezember bis Ende Februar viele Spiele bestreiten müssen. Um dem speziellen Spielkalender Rechnung zu tragen, baut Davos in dieser Saison auf ein breites Kader, wie der Klub schreibt. Deshalb bestehe zurzeit noch ein Überangebot an Stürmern. Bereits Anfang Oktober hat Davos den Stürmer Chris Egli an Ambri-Piotta ausgeliehen.