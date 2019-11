Timo Meier gegen Chicago top Timo Meier von den San Jose Sharks beendet eine Serie von sechs Spielen ohne Skorerpunkt mit seinem dritten Saisontor und insgesamt zwei Skorerpunkten.

Timo Meier glänzte gegen die Chicago Blackhawks mit einem Tor und einem Assist (Bild: KEYSTONE/AP/JEFF CHIU)

(sda)

Beim 4:2-Heimsieg über die Chicago Blackhawks stellte Meier in der vorletzten Minute mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand her. Zudem bereitete der Appenzeller das 1:0 vor (2.).

Dabei landete Meiers Abschluss dank einem passiven Ablenker mit dem Schlittschuh von Teamkollege Patrick Marleau im Tor. Für Meier wurde der Assist gutgeschrieben. Beim 3:0 von Tomas Hertl blieb Meier ein Skorerpunkt verwehrt. Und dies obschon es schien, dass er die Scheibe noch über die Linie beförderte. Der Appenzeller hält nun bei je drei Toren und Assist nach 16 NHL-Saisonspielen.

Mit Nico Hischier für New Jersey und Kevin Fiala für Minnesota gab es weitere Schweizer Torschützen. Hischier erzielte das 1:0 der New Jersey Devils beim 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen bei den Winnipeg Jets mit Luca Sbisa. Hischier hält nun bei zwei Toren und insgesamt sieben Punkten nach elf Saisonspielen. Hischiers Teamkollege Mirco Müller war beim zweiten Auswärtssieg in Folge der Devils überzählig.

Kevin Fiala erzielte beim 4:2-Auswärtssieg mit Minnesota Wild bei den Anaheim Ducks den 1:2-Anschlusstreffer für Minnesota und damit sein zweites Saisontor. Fiala hält bei drei Punkten nach zehn Saisonspielen.

Die Columbus Blue Jackets mit Verteidiger Dean Kukan bezwangen die Vegas Golden Knights nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Kukan bereitete dabei im Mitteldrittel mit einem überlegten Zuspiel den 1:1-Ausgleich von Bonne Jenner vor. 119 Sekunden später erzielte Reilly Smith das Siegtor (28.). Kukan stand für die Gasteber 14:28 Minuten auf dem Eis und hält nun bei zwei Skorerpunkten nach sieben NHL-Saisonspielen.

Die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter verloren bei den Philadelphia Flyers mit 1:4.