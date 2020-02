Timo Meier Doppeltorschütze im Duell mit Gaëtan Haas Timo Meier ist im Duell mit Gaëtan Haas in der NHL Doppeltorschütze. Der Appenzeller gewinnt mit den San Jose Sharks bei den Edmonton Oilers, dem Team des Jurassiers, 6:3.

Timo Meier (rechts) lässt sich als Doppeltorschütze feiern KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh

(sda)

Den Sharks war der Auftakt in Edmonton völlig missraten. Nach fünf Minuten lag die Equipe aus Kalifornien 0:2 zurück. Meier verkürzte nach elf Minuten zum 1:2 und stand so am Ursprung der Wende. Im dritten Abschnitt sorgte der Ostschweizer mit seinem 18. Saisontor zum 5:2 für die Vorentscheidung. Ausserdem bereitete er den letzten Treffer durch Kevin Labanc vor.

Ein weiteres persönliches Erfolgserlebnis hatte auch Kevin Fiala. Der St. Galler, in der Nacht auf Mittwoch Doppeltorschütze beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks, traf für die Minnesota Wild erneut. Er sorgte beim 4:2-Erfolg gegen die Vancouver Canucks im ersten Drittel im Powerplay für die 3:0-Führung. Zudem war er Passgeber beim Führungstreffer durch Brad Hunt. Fiala hat in seiner Saisonbilanz nunmehr ein Dutzend Tore stehen.

Zu den Gewinnern zählten auch Roman Josi, Yannick Weber, Luca Sbisa und Nino Niederreiter. Josi, der zwei Assists verbuchte, und Weber siegten mit den Nashville Predators auswärts gegen die Calgary Flames 3:2. Mit dem Zuspiel zum 1:1 liess sich Josi seinen 400. Skorer-Punkt in der Regular Season gutschreiben. Der Berner ist damit der zweite Schweizer, der in der NHL diese Marke erreichte. Mark Streit hatte in der Qualifikation einst 434 Punkte gesammelt. Die Winnipeg Jets mit Sbisa setzten sich beim Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues 4:2 durch. Die Carolina Hurricanes, die Mannschaft von Niederreiter, behielten bei den Arizona Coyotes mit 5:3 die Oberhand.

Eine deutliche Niederlage musste dagegen Denis Malgin hinnehmen. Der einstige Center der ZSC Lions verlor mit den Florida Panthers vor heimischem Publikum gegen die Vegas Golden Knights 2:7.

Bei den New Jersey Devils kam Nico Hischier erneut nicht zum Einsatz. Der Walliser leidet an einer Knieverletzung. Über eine Rückkehr wird von Tag zu Tag entschieden. Dennoch bezwangen die Devils die Philadelphia Flyers auswärts 5:0. Mirco Müller steuerte zum letzten Treffer der Partie von Doppeltorschütze Miles Wood den Assist bei.