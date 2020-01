Tiger Woods' Start ins Golfjahr geglückt Tiger Woods kann seinen Start ins Golfjahr 2020 als geglückt betrachten. An dem mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Turnier in San Diego beginnt er mit einer Runde von 69 Schlägen (3 unter Par).

Tiger Woods in der Sonne von Südkalifornien KEYSTONE/AP/DP

(sda)

Auf dem renommierten Küstenplatz von Torrey Pines nördlich von San Diego hat Woods in seiner lange Karriere schon acht Turniere gewonnen, so auch das US Open 2008. In dieser Woche zeigt er sich nach einer längeren Pause bereits wieder in gute Verfassung.

Nach der ersten Runde liegt Woods in der Spitzengruppe.