Thun holt dank zwei späten Toren drei Punkte Der FC Thun reitet weiter auf einer Erfolgswelle. Die Berner Oberländer bezwingen die Grasshoppers in der 8. Runde der Super League auswärts mit 2:0 und festigen damit den 2. Tabellenplatz.

Der FC Thun freut sich im Letzigrund über drei Punkte (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Nicola Sutter in der 89. Minute und Kenan Fatkic in der Nachspielzeit sorgten für die späten Tore im Letzigrund. Thun ist damit seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und mit 14 Punkten erster Verfolger der Young Boys. Am Samstag kommt es in Thun zum Spitzenkampf gegen den Kantonsrivalen.

Die Grasshoppers erlitten nach zuletzt zwei Heimsiegen einen Rückschlag und verbleiben mit sieben Punkten auf Platz 8. Die Zürcher hatten ihre beste Phase vor der Pause, als Thuns Keeper Guillaume Faivre einen Schuss von Nedim Bajrami (28.) an den Pfosten lenkte. Acht Minuten später entschärfte Faivre einen gefährlichen Schuss von GC-Aussenverteidiger Souleyman Doumbia.

Telegramm:

Grasshoppers - Thun 0:2 (0:0)

3500 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 88. Sutter (Fatkic) 0:1. 94. Fatkic 0:2.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Cvetkovic, Rhyner, Doumbia; Sigurjonsson, Holzhauser; Pinga, Bajrami (92. Zesiger), Bahoui (63. Jeffren); Ngoy.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Kablan; Hediger; Tosetti, Karlen (62. Fatkic), Stillhart, Spielmann (78. Salanovic); Sorgic (82. Hunziker).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Djuricin, Nathan, Basic, Ajeti, Jeffren, Tarashaj und Arigoni (alle verletzt). Thun ohne Costanzo, Joss, Righetti, Facchinetti (alle verletzt) und Ferreira (krank). 28. Faivre lenkt Schuss von Bajrami an den Pfosten. Verwarnungen: 52. Pinga. 52. Glarner (beide Unsportlichkeit).

Rangliste: 1. Young Boys 7/21. 2. Thun 8/14. 3. St. Gallen 7/11. 4. Zürich 7/11. 5. Luzern 7/9. 6. Lugano 7/9. 7. Basel 7/9. 8. Grasshoppers 8/7. 9. Sion 7/6. 10. Neuchâtel Xamax FCS 7/4.