Teichmanns Siegeszug geht weiter Jil Teichmann (WTA 146) qualifiziert sich beim WTA-Turnier in Prag mit einem 2:6, 6:3, 6:2-Sieg gegen die ehemalige Weltnummer 2 Swetlana Kusnezowa (WTA 109) für die Viertelfinals.

Erfolgreich gekämpft: Jil Teichmann steht beim WTA-Turnier in Prag im Viertelfinal (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Auch dort darf sich die 21-jährige Linkshänderin einiges ausrechnen. Sie trifft auf die die fünf Plätze hinter ihr klassierte Deutsche Tamara Korpatsch.

Sowohl Teichmann wie auch Korpatsch kamen über die Qualifikation ins Hauptfeld des Sandplatz-Turniers in der tschechischen Hauptstadt. Während sich Teichmann aber regulär qualifizierte, profitierte Korpatsch nach einer Niederlage in der letzten Runde als Lucky Loser von der Absage der ursprünglich als Nummer 1 gesetzten Karolina Pliskova. In der Weltrangliste wird sich Teichmann um rund 20 Positionen verbessern und eine neue persönliche Bestmarke aufstellen.