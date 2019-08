Teichmann gegen Mertens ohne Chance Nach Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic gelingt am US Open auch Jil Teichmann (WTA 60) keine Überraschung.

Aus der Balance: Jil Teichmann stand in der 1. Runde des US Open auf verlorenem Posten (Bild: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

(sda)

Die 22-jährige Bieler Linkshänderin unterlag der als Nummer 25 gesetzten Belgierin Elise Mertens in der 1. Runde klar 2:6, 2:6. Damit erreichte von vier gestarteten Schweizer Frauen einzig Belinda Bencic die 2. Runde.

Teichmann geriet in beiden Sätzen sofort mit einem Break in Rückstand. Da sie sich selber keine einzige Chance erarbeitete, der in allen Belangen solideren und spielstärkeren Belgierin den Aufschlag abzunehmen, war damit bereits eine Vorentscheidung gefallen. Nach nur 67 Minuten zog die Siegerin des Ladies Open von 2017 in Lugano in die nächste Runde ein.