Teenager schiesst Leverkusen zum ersten Sieg Im vierten Saisonspiel gewinnt Bayer Leverkusen die ersten Punkte. Einziger Torschütze beim 1:0 gegen Mainz ist Jungstar Kai Havertz.

Endlich Grund zum Jubeln: Leverkusens Kevin Volland (li.) und Torschütze Kai Havertz (Bild: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV)

(sda)

Ein Teenager schiesst Bayer Leverkusen fürs Erste aus der Krise. Drei Tage nach der Doublette zum 3:2-Auswärtssieg in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad traf der offensive Mittelfeldspieler Kai Havertz gegen Mainz zum 1:0-Heimsieg. Es war der erste Erfolg der Leverkusener, die zuvor mit drei Niederlagen den schlechtesten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte hingelegt hatten.

Der Sieg gegen Mainz war für Bayer Leverkusen, das am 25. Oktober und 8. November in der Europa League auf den FC Zürich trifft, aufgrund der ersten Halbzeit verdient. Vor der Pause erspielte sich Bayer viele Chancen. Umso erstaunlicher, dass das Siegestor dann erst in der 62. Minute fiel, als das Heimteam die Kontrolle über das Spiel zu verlieren drohte. Havertz köpfte dabei eine Flanke des Internationalen Julian Brandt aus fünf Metern ein.

Schalke und der «Fall Di Santo»

Für Mainz war es im vierten Spiel die erste Niederlage, während Leverkusen auf Platz 15 vorrückte. Damit bleibt Schalke als einziges Team ohne Punkt und ist nun alleiniger Tabellenletzter. Für die Schalker folgen nun vier Spiele gegen Klubs, die zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten zählen: Freiburg, Mainz, Werder Bremen und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Ein Befreiungsschlag tut Not.

Einen Tag nach dem 0:2 gegen Bayern München hatten die Schalker nicht nur die Niederlage zu verarbeiten, sondern auch das Benehmen von Stürmer Franco Di Santo zu diskutieren. Der Argentinier beschimpfte nach der Auswechslung Trainer Domenico Tedesco. Es soll eine angemessene Strafe geben für Di Santo, teilte Schalke am Sonntag mit. Von einem Rauswurf sah der Klub ab.

Tedesco hatte zum Verhalten seines Angreifers schon am Samstag deutliche Worte geäussert. «Ich bin enttäuscht. Das ist respektlos auch gegenüber den Mitspielern. Wir müssen den Stil bewahren. Ein bisschen gute Erziehung wäre da nicht verkehrt.».

Telegramme:

Bayer Leverkusen - Mainz 1:0 (0:0). - 27'473 Zuschauer. - Tor: 62. Havertz 1:0.

Rangliste

Resultate. Sonntag: Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:0. Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 18.00.

Rangliste: 1. Bayern München 4/12. 2. Hertha Berlin 4/10. 3. Borussia Dortmund 4/8. 4. Werder Bremen 4/8. 5. Wolfsburg 4/7. 6. Borussia Mönchengladbach 4/7. 7. Mainz 05 4/7. 8. 1. FC Nürnberg 4/5. 9. Fortuna Düsseldorf 4/5. 10. RB Leipzig 3/4. 11. Augsburg 4/4. 12. Hoffenheim 4/4. 13. SC Freiburg 4/4. 14. Eintracht Frankfurt 3/3. 15. Bayer Leverkusen 4/3. 16. Hannover 96 4/2. 17. VfB Stuttgart 4/2. 18. Schalke 04 4/0.