Tanner Richard bleibt drei weitere Jahre bei Genève-Servette Genève-Servette verlängert den Vertrag mit dem Schweizer Internationalen Tanner Richard vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2024.

Tanner Richard bleibt Servette treu (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

(sda)

Der 26-jährige Stürmer war 2017 aus Nordamerika in die Schweiz zurückgekehrt und avancierte in den vergangenen beiden Saisons zum besten Skorer der Genfer. Für den Tabellenvierten der National League erzielte er in 115 Spielen 18 Tore und 68 Assists.