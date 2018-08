Tagessieg für Valverde, Leadertrikot für Kwiatkowski Alejandro Valverde gewinnt in Andalusien die 2. Etappe der Spanien-Rundfahrt. Der Spanier verweist im Spurt Michal Kwiatkowski auf Platz 2. Der Pole sichert sich damit aber das Leadertrikot.

Michal Kwiatkowski - der neue Leader der Vuelta (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE)

(sda)

Die kurze Rampe zum Ziel in Caminito del Rey geriet letztlich zu einem Bergsprint, in den rund 30 Fahrer involviert waren. Die klar Stärksten in dieser Disziplin waren Valverde und Kwiatkowski. Der Belgier Laurens de Plus als Dritter der Etappe büsste bereits 3 Sekunden ein.

Schon früh hatte sich abgezeichnet, dass der Australier Rohan Dennis sein am Vortag im Prolog errungenes Leadertrikot nicht würde verteidigen können. Kwiatkowski, tags zuvor Zweiter im Prolog und zuletzt Gesamtsieger der Polen-Rundfahrt, liegt nun in der Gesamtwertung 14 Sekunden vor Valverde, der am Samstag ebenfalls einen guten Prolog gezeigt hatte.

Die beiden Thurgauer Michael Albasini und Reto Hollenstein waren im Endkampf nicht mehr an der Spitze vertreten.