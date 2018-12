Val Gardena: Sturzopfer Marc Gisin wird von der Rega in die Schweiz überführt Der in der Abfahrt in Val Gardena schwer gestürzte Marc Gisin wird am Samstagabend mit der Rega in die Schweiz geflogen. Sein Zustand ist nach Informationen der Verantwortlichen von Swiss-Ski stabil.

Marc Gisin stürzte in der Abfahrt in Val Gardena schwer (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/ANDREA SOLERO)

(sda)

Über den Gesundheitszustand und mögliche Verletzungen des Engelbergers wurden keine Angaben gemacht. Mehr Klarheit wird das medizinische Bulletin bringen, das nach weiteren Untersuchungen für den Sonntagnachmittag angekündigt worden ist.

Gisin kam nach einem Verschneider kurz vor den Kamelbuckeln zu Fall. Er wurde beim Sprung hoch durch die Luft geschleudert und schlug mit dem Rücken auf der Piste auf. Nach der Erstversorgung auf der Strecke wurde er mit dem Helikopter ins Spital nach Bozen überführt.

Der Sturz erinnerte an jenen von Kitzbühel vor knapp vier Jahren, im Januar 2015 in Kitzbühel. Gisin war in jenem Super-G an der Hausbergkante gestürzt und hatte sich dabei ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. An den Folgen jener Verletzung hatte der Innerschweizer in den folgenden zwei Wintern - unter anderem wegen Schlaflosigkeit - zu leiden.