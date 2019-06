Stürmer Ademi ablösefrei zu Basel Basel verpflichtet ablösefrei den Schweizer Stürmer Kemal Ademi. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis Juni 2023.

Kemal Ademi jubelt fortan für Basel (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ)

(sda)

Der 1,96 Meter grosse Ademi spielte in der letzten Saison für den Super-League-Konkurrenten Neuchâtel Xamax, für den er in 31 Spielen zehn Tore erzielte. Der Vertrag von Ademi bei den Neuenburgern läuft per Ende Juni aus.