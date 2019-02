Stefan Küng gewinnt Zeitfahren in Portugal Stefan Küng glückt der Einstieg in die neue Radsaison geglückt. Der Thurgauer gewinnt in Portugal die 3. Etappe der Algarve-Rundfahrt, ein Zeitfahren über 20,3 km.

Stefan Küng feierte im Süden Portugals seinen ersten Sieg für Groupama-FDJ (Bild: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

(sda)

Küng wurde in der südportugiesischen Küstenstadt Lagoa seiner Favoritenrolle gerecht. In seiner Spezialdisziplin Einzelzeitfahren verwies er den Dänen Sören Kragh Andersen, im letzten Sommer Etappensieger an der Tour de Suisse, um zwei Sekunden auf Platz 2.

Damit feierte Küng an seinem dritten Renntag für seinen neuen Arbeitgeber Groupama-FDJ den ersten Sieg. Nach seinen ersten vier Jahren als Profi bei BMC war der Schweizer Zeitfahr-Meister auf diese Saison hin zur französischen Equipe gewechselt. Nach vielen Trainingskilometern im Winter ist es dem 25-Jährigen aus Wilen bei Wil nun gelungen, bei erstbester Gelegenheit Selbstvertrauen für die anstehenden Klassiker im Frühjahr zu sammeln.