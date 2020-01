Stan Wawrinka trifft in Doha auf Jérémy Chardy Stan Wawrinka (ATP 15) kennt seinen ersten Einzelgegner im Jahr 2020. Der topgesetzte Waadtländer trifft am ATP-Turnier in Doha am Dienstag im Achtelfinal auf Jérémy Chardy.

Das letzte von bisher sechs Duellen mit Jérémy Chardy gewann Stan Wawrinka vor vier Monaten am US Open in vier Sätzen KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA

(sda)

Wawrinka, der in der Auftaktrunde von einem Freilos profitierte, weist nach sechs Duellen mit dem in der Weltrangliste um fast 40 Positionen schlechter klassierten Franzosen eine makellose Bilanz aus. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden vor vier Monaten am US Open endete nach zweidreiviertel Stunden mit einem 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 6:3-Erfolg für den Schweizer. Im letzten Jahr stiess Wawrinka in Doha bis in die Viertelfinals vor.

Seinen ersten Einsatz im neuen Jahr meisterte Wawrinka derweil erfolgreich. Der dreifache Grand-Slam-Sieger setzte sich in Katars Hauptstadt an der Seite des Amerikaners Frances Tiafoe im Doppel gegen das kasachisch-russische Duo Alexander Bublik/Andrej Rublew 6:3, 7:6 (8:6) durch. Damit stehen Wawrinka/Tiafoe im Viertelfinal.