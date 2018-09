Stan Wawrinka figuriert wieder in Top 100 Stan Wawrinka figuriert offiziell wieder in den Top 100 der ATP-Weltrangliste.

Stan Wawrinka kehrt langsam zu seiner alten Form zurück und gehört wieder zu den besten 100 Spielern der Welt (Bild: KEYSTONE/EPA/COREY SIPKIN)

(sda)

Der Lausanner, der am US Open in der 3. Runde an Milos Raonic scheiterte, machte 13 Plätze gut und wird im Ranking nun auf Platz 88 geführt.

US-Open-Sieger Novak Djokovic machte drei Positionen gut und ist nun Weltranglisten-Dritter (6445 Punkte) hinter dem unveränderten Spitzen-Duo Rafael Nadal (8760) und Roger Federer (6900).

Bei den Frauen hat Jil Teichmann die beste Klassierung ihrer Karriere - Platz 132 - fast erreicht. Die Seeländerin, die in Flushing Meadows erstmals die 2. Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte, verbesserte sich um 32 Ränge auf Position 136. Beste Schweizerin im Ranking bleibt Belinda Bencic (37.).

Dank ihrem ersten Grand-Slam-Titel wird die Japanerin Naomi Osaka neu auf Platz 7 geführt. Weltranglisten-Erste bleibt die Rumänin Simona Halep.