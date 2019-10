Stan Wawrinka erklärt auch für Schanghai Forfait Nach seinen Absagen für St. Petersburg und Tokio erklärt Stan Wawrinka (ATP 21) auch für das Masters-1000-Turnier in Schanghai Forfait.

Stan Wawrinka muss weiter pausieren (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

(sda)

Einen konkreten Grund für die Absage gab der Waadtländer nicht. Wawrinka bestritt sein letztes Spiel Anfang September am US Open, wo er im Viertelfinal gegen den späteren Finalisten Daniil Medwedew verlor. Für das am 13. Oktober beginnende Turnier in Antwerpen ist er nach wie vor eingeschrieben.