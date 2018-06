St. Gallen bindet Cedric Itten Der FC St.Gallen übernimmt den 21-jährigen Stürmer Cedric Itten definitiv vom FC Basel. Für die Rückrunde der letzten Saison haben ihn die Ostschweizer von Basel ausgeliehen.

Cedric Itten (vorne) im Zweikampf mit Sinclair Baddy von Lausanne (Bild: KEYSTONE/EDDY RISCH)

(sda)

Jetzt bekommt Itten vom FCSG einen bis Sommer 2021 gültigen Vertrag mit einer Option auf eine Verlängerung.

In den bislang 16 Spielen für St. Gallen in der Super League brachte es Itten auf fünf Tore und zwei Assists. Die ersten beiden Tore glückten ihm am 17. Februar just beim 2:0-Auswärtssieg gegen Basel.