Sprunger wird Hallen-Europameisterin, Kambundji neben dem Podest Lea Sprunger wird an den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt über 400 m Gold. Mujinga Kambundji bleibt im Final über 60 m ohne Medaille.

Lea Sprunger liefert sich an der Hallen-EM in Glasgow mit der Belgierin Cynthia Bolingo Mbongo ein Herzschlagfinale um Gold über 400 m - mit dem besseren Ende für die Schweizerin (Bild: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK)

(sda)

Sprunger lieferte sich über 400 m ein Herzschlagfinale mit der Belgierin Cynthia Bolingo Mbong, das die Romand mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung zu ihren Gunsten entschied. Die Freiluft-Europameisterin über 400 m Hürden steigerte sich im Vergleich zum Halbfinal nochmals um 29 Hundertstel und lief in 51,61 Sekunden eine Jahresweltbestleistung. Bronze ging nach den zwei Bahnrunden an die Niederländerin Lisanne de Witte.

Kambundji im Pech

Die Hundertstel nicht auf ihrer Seite hatte im Final über 60 m Mujinga Kambundji. Die 26-jährige Bernerin wurde nach 7,16 Sekunden gestoppt. Als Fünfte blieb sie nur eine Hundertstel hinter dem Bronze-Platz der Britin Asha Philip. Bereits vor zwei Jahren an den Hallen-EM in Belgrad verpasste die Schweizerin als Vierte eine Medaille lediglich um sechs Hundertstel. Die zweite Schweizer Finalisten Ajla Del Ponte beendete das Rennen in Glasgow als Achte.

EM-Gold ging and die Polin Ewa Swoboda, die in 7,09 die Niederländerin Dafne Schippers (7,14) auf Platz 2 verwies. Swoboda war gemeinsam mit Kambundji mit 7,08 Sekunden als Nummer 1 der Meldeliste nach Schottland gereist.