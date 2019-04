Späte Tore bei Wolfsburg - Frankfurt Im letzten Spiel der 30. Bundesliga-Runde spielen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt nach zwei späten Toren 1:1.

Frankfurts Goalgetter Luka Jovic (links) gegen John Anthony Brooks von Wolfsburg (Bild: Keystone/EPA/FOCKE STRANGMANN)

(sda)

Eine Woche nach der Heimniederlage gegen Augsburg war Eintracht Frankfurt nahe dran, den Siegeszug in der Bundesliga wieder aufzunehmen. Die Mannschaft des YB-Meistertrainers Adi Hütter ging nach 78 Minuten durch ein Tor des keine zehn Minuten vorher eingewechselten Niederländers Jonathan De Guzman in Führung. Mit Ablauf der regulären Spielzeit liess sich die Frankfurter Abwehr trotz der Führung auskontern. Wolfsburgs Amerikaner John Brooks musste am Schluss den Ball nur noch ins leere Tor schieben.

Bei Wolfsburg spielte Admir Mehmedi durch, während Renato Steffen für die letzten zehn Minuten eingewechselt wurde. Zu einem Schweizer Duell kam es nicht, denn bei Frankfurt war Gelson Fernandes wegen einer Roten Karte aus dem Match gegen Augsburg gesperrt.

Die Frankfurter liegen als Vierte auf einem Champions-League-Platz. Die Reserve gegenüber Borussia Mönchengladbach und Hoffenheim beträgt jedoch nur zwei respektive drei Punkte.

Telegramm und Rangliste

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0). - 26'102 Zuschauer. - Tore: 78. De Guzman 0:1. 90. Brooks 1:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi und ab 82. mit Steffen. Eintracht Frankfurt ohne Gelson Fernandes (gesperrt).

Rangliste: 1. Bayern München 30/70 (79:29). 2. Borussia Dortmund 30/69 (72:36). 3. RB Leipzig 30/61 (57:23). 4. Eintracht Frankfurt 30/53 (58:35). 5. Borussia Mönchengladbach 30/51 (49:37). 6. Hoffenheim 30/50 (65:41). 7. Bayer Leverkusen 30/48 (53:48). 8. Werder Bremen 30/46 (52:42). 9. Wolfsburg 30/46 (48:45). 10. Fortuna Düsseldorf 30/37 (40:59). 11. Hertha Berlin 30/36 (41:48). 12. Mainz 05 30/36 (37:51). 13. SC Freiburg 30/32 (39:54). 14. Augsburg 30/31 (46:55). 15. Schalke 04 30/27 (32:52). 16. VfB Stuttgart 30/21 (27:67). 17. 1. FC Nürnberg 30/18 (24:56). 18. Hannover 96 30/15 (25:66).