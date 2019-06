Southgate: «Für England ist kein Spiel ein Trainingsspiel» Englands Coach Gareth Southgate war auch zwei Tage nach dem verlorenen Halbfinal in der Nations League gegen die Niederlande sehr enttäuscht. «Das wird so oder so zurückbleiben.»

Englands Trainer Gareth Southgate enttäuscht nach der Niederlage gegen die Niederlande (Bild: KEYSTONE/AP/ARMANDO FRANCA)

(sda)

Gareth Southgates Team am Donnerstag gegen die Niederlande hatte lange geführt, war aber in der Verlängerung nach zwei schrecklichen Fehlern in der Abwehr 1:3 unterlegen. «Wir waren nahe dran, in den Final zu kommen und haben es wieder nicht gepackt», sagte Southgate rund 24 Stunden vor dem Spiel um Platz 3 vom Sonntag gegen die Schweiz.

Das Warten auf die erste Final-Teilnahme bei einem offiziellen Turnier geht auch 53 Jahre nach dem WM-Titel von 1966 weiter. Southgate gab zu: «Was immer gegen die Schweiz passiert, es wird die Enttäuschung über die Niederlage gegen die Niederlande zurückbleiben.» Gleichwohl will der 48-Jährige die Bedeutung des Spiels gegen die Schweiz nicht unterbewerten. «Es sind viele Fans aus England hier. Ihnen müssen wir etwas zurückgeben. Für England ist kein Länderspiel ein Trainingsspiel.»

Allerdings wird Southgate erneut nicht auf die beste Auswahl zurückgreifen können, nachdem er im Halbfinal in der Startformation schon auf die Spieler der Champions-League-Finalisten Liverpool und Tottenham Hotspur verzichtet hat. «Es wird ein paar Änderungen geben. Chilwell, Rashford, Henderson und Delph sind angeschlagen und stehen nicht zur Verfügung.»

Trotzdem geht England als Favorit ins Spiel - zumindest ist dies die Meinung der britischen Medien. So schrieb «The Telegraph»: «Wenn England den Kamikaze-Stil in der Abwehr beiseite lässt, ist es zu stark für die Schweiz.»

Southgate sieht es etwas differenzierter. Er erinnert sich auch an das Testspiel vom letzten September, als England nicht besser war und am Ende eher glückhaft 1:0 gewann. «Die Schweiz hat eine erfahrene Mannschaft, die seit Jahren sehr stabil ist. Sie spielen mit Vertrauen aus einer starken Abwehr heraus. Ich mag ihre Spielphilosophie.»