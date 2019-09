Siegtor und Assist von Scherwey für Ottawa Tristan Scherwey hat im ersten NHL-Vorbereitungsspiel von Ottawa einen überzeugenden Auftritt. Der beim SCB unter Vertrag stehende Stürmer erzielt ein Tor und einen Assist.

Jubel im Dress der Ottawa Senators: Tristan Scherwey erzielte in einem NHL-Vorbereitungsspiel den 2:1-Siegtreffer für Ottawa (Bild: KEYSTONE/AP The Canadian Press/JOE CHASE)

(sda)

Im Vorbereitungsspiel der Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs in St. John's steuerte Tristan Scherwey das Siegtor zum 2:1 sowie den Assist beim 1:0 der Senators bei. Der 28-jährige Freiburger hat beim SC Bern einen laufenden Vertrag und wird im Normalfall frühestens in der nächsten Saison in die NHL wechseln können. Aktuell absolviert er das Trainingscamp und die Vorbereitung in Ottawa mit einem Probevertrag.

Mit Timo Meier war bei der 3:4-Niederlage seiner San Jose Sharks gegen Anaheim ein weiterer Schweizer als Torschütze erfolgreich.