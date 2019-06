Selina Büchel Dritte in Prag Selina Büchel klassiert sich beim internationalen Meeting in Prag über 800 m in 2:01,49 Minuten als Dritte.

Selina Büchel läuft in Prag über 800 m aufs Podest (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Mit dieser Leistung ist die Toggenburgerin hinter der Slowakin Gabriela Gajanova die zweitschnellste Europäerin in der noch jungen Freiluft-Saison.

Am übernächsten Donnerstag tritt Selina Büchel in Oslo erstmals in dieser Saison in der Diamond League an. Die WM-Limite über 800 m liegt bei 2:00,60 Minuten.