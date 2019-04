Sechster Heimsieg in Folge für Utah Jazz Die Utah Jazz befinden sich derzeit in einem Formhoch. Das Team mit dem Schweizer Thabo Sefolosha feiert zuhause gegen die Charlotte Hornets einen 111:102-Erfolg.

Thabo Sefolosha erzielte beim Sieg gegen Charlotte 14 Punkte - so viele wie noch nie in dieser NBA-Saison (Bild: KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER)

(sda)

Der Tabellen-Fünfte der Western Conference hat damit die letzten sechs Heimspiele gewonnen und ging in den letzten elf Meisterschaftspartien zehn Mal als Sieger vom Parkett.

Beim Team aus Salt Lake City, das sich vor wenigen Tagen für die Playoffs qualifizierte, spielte auch Thabo Sefolosha seine bisher beste Saisonpartie. Der 34-jährige Waadtländer erzielte 14 Punkte - so viele wie noch nie in dieser Saison. Letztmals hatte er im Dezember 2017 soviele Punkte in einer NBA-Partie erzielt.