Sechs der acht Schweizer Boote im A-Final Sechs der acht Schweizer Boote am Weltcup im österreichischen Linz-Ottensheim stehen im A-Final. Jeannine Gmelin, Nico Stahlberg/Roman Röösli und Michael Schmid gewinnen ihre Halbfinals.

Jeannine Gmelin hatte im Halbfinal alles im Griff (Bild: KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA)

(sda)

Gmelin ist seit dem vergangenen Jahr das Mass aller Dinge im Einer. Die 28-jährige Ustermerin blieb 2017 ungeschlagen und krönte die Saison mit ihrem ersten WM-Titel. Nun stehen die Chancen gut, dass sie heuer nach dem Triumph in Belgrad Anfang Juni auch die zweite Weltcup-Regatta für sich entscheiden wird. Jedenfalls hinterliess Gmelin auch in Linz-Ottersheim bislang einen unwiderstehlichen Eindruck. Im Halbfinal nahm sie der WM-Dritten Magdalena Lobnig 2,45 Sekunden ab - bei Halbzeit des Rennens lag sie noch zwei Zehntel hinter der Lokalmatadorin.

Im Doppelzweier der Männer legten Nico Stahlberg und Roman Röösli im Halbfinal einen Steigerungslauf hin. Nach 500 m im 3. Rang klassiert, nahm das Duo den letzten Streckenviertel als Zweiter mit einem Rückstand von 1,22 Sekunden auf Timo Piontek/Lars Hartig in Angriff - im Ziel lag es 46 Hundertstel vor den Deutschen. In Belgrad waren Röösli (2.) und Stahlberg (10.) noch im Skiff angetreten. Nun fanden sie trotz der kurzen Vorbereitungszeit rasch zueinander.

Mit Pascale Walker/Valerie Rosset im Doppelzweier und Patricia Merz/Frédérique Rol im Leichtgewichts-Doppelzweier erreichten zwei weitere SRV-Boote in einer olympischen Disziplin den A-Final. Im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer schafften mit Europameister Michael Schmid und Fiorin Rüedi gleich zwei Schweizer den Sprung in die Top 6. Schmid entschied seinen Halbfinal dank einem starken Endspurt für sich. Der Final findet am Samstagabend statt.