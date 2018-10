Schweizer verlieren zum Auftakt der EM-Qualifikation Die Schweizer Handballer startet mit einer Niederlage in die EM-Qualifikation. Das Team von Trainer Michael Suter verliert in Osijek gegen den WM-Fünften Kroatien 28:31.

Der Schweizer Trainer Michael Suter gibt Anweisungen. (Archivaufnahme) (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Zur Halbzeit hatten die Gäste noch 16:15 geführt. Bester Werfer der SHV-Auswahl war Andy Schmid mit neun Toren. Am Sonntag empfangen die Schweizer in der Eishockeyhalle in Zug Serbien.