Schweizer Team in Togliatti eingetroffen Die Schweizer Nationalmannschaft ist sechs Tage vor dem ersten Gruppenspiel im WM-Quartier in Togliatti angekommen.

Vladimir Petkovic bei der Ankunft in Samara (Bild: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

(sda)

Nach einem rund vierstündigen Flug von Zürich nach Samara ist das Schweizer Nationalteam am Montagabend kurz nach sieben Uhr Ortszeit in seinem WM-Quartier in Togliatti eingetroffen. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite. Hatte es am Morgen in der Region noch geregnet, war der Himmel am frühen Abend bei angenehmen 16 Grad fast wolkenlos.

Auf dem Flug genossen die Spieler als Mittagessen Gemüselasagne und Poulet-Curry und auf der einstündigen Busfahrt vom Flughafen zum Hotel die Aussicht auf schier endlos scheinende Waldlandschaften. Das Lada-Resort in Togliatti, das dem SFV während der WM exklusiv zur Verfügung steht, ist direkt an der weitläufigen und auf diesem Abschnitt gestauten Wolga gelegen.

Am Dienstag präsentiert sich das Schweizer Team ein erstes Mal der Öffentlichkeit der Industriestadt. Das Training um 18.00 Uhr im sanft renovierten Torpedo-Stadion ist für das Publikum offen. Gespielt wird auf einem nigelnagelneuen Rasen. Dieser wurde extra für die Schweizer aus dem rund 800 km entfernten Wolgograd nach Togliatti gebracht.