Schweizer müssen weiter auf die erste WM-Teilnahme warten Die Schweizer Handballer müssen weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 1995 warten, obwohl das Team von Trainer Michael Suter in Zug das Playoff-Rückspiel gegen den WM-Zweiten Norwegen 33:30 gewann.

Andy Schmid bedankt sich beim Publikum (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

Das reichte jedoch nach der 26:32-Niederlage am Samstag in Stavanger nicht. Am Ende blieb aber nur eine Ehrenmeldung in Form des ersten Sieges gegen die Norweger nach neun Niederlagen.

Obwohl die Chancen nach dem Hinspiel nur noch minim waren, war zu spüren, dass die Schweizer an die Sensation glaubten. Sie begannen äusserst konzentriert und lagen nach 14 Minuten 9:6 vorne. Torhüter Nikola Portner parierte vier der ersten acht Schüsse der Norweger. Dennoch lag das Heimteam zur Pause 15:16 hinten.

Das tat der Moral aber keinen Abbruch. Vielmehr legten die Schweizer einen furiosen Start in die zweite Halbzeit hin und gingen in der 38. Minute 22:18 in Führung. Die 3450 Zuschauer verwandelten die Bossard Arena, normalerweise die Heimstätte des EV Zug, in ein Tollhaus.

Viel vorwerfen müssen sich die Schweizer in Zug nicht. Sie holten nahezu das Optimum aus ihren Möglichkeiten heraus. Schade war einzig, dass sie gleich vier Penaltys verschossen - einmal verwandelte Andy Schmid den Nachschuss. Schmid, der Top-Regisseur der Rhein-Neckar Löwen und gerade erst zum fünften Mal hintereinander zum MVP der Bundesliga gekürt, war der klare Leader des Schweizer Teams. Er übernahm sehr viel Verantwortung und schoss nicht weniger als 21 Mal auf das Tor der Norweger, wobei er zwölfmal erfolgreich war.

Weiter ist Portner aus dem starken Schweizer Kollektiv herauszuheben. Der Champions-League-Sieger mit Montpellier verzeichnete 17 Paraden, wovon elf in der zweiten Hälfte. Ausserdem schoss er zwei Tore. Der Sieg der SHV-Auswahl ist umso höher einzuschätzen, als Suter auf gleich neun verletzte Akteure verzichten musste. Die Basis für eine bessere Zukunft ist auf jeden Fall gelegt.

Telegramm

Schweiz - Norwegen 33:30 (15:16)

Bossard Arena, Zug. - 3450 Zuschauer. - SR Nikolov/Nachevski (MKD). - Torfolge: 0:1, 1:2, 4:2, 5:4, 7:4, 7:6, 9:6, 9:8, 11:9, 11:11, 13:12, 13:14, 14:14, 14:16, 15:16; 18:16, 18:17, 20:17, 20:18, 22:18 (38.), 23:19, 23:21, 24:21, 24:23, 31:30, 33:30. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 6mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Schweiz: Portner (2); Schmid (12), Meister (3), Rubin, Lier (5/2), Von Deschwanden (3), Röthlisberger, Maros (2), Tominec (3), Gerbl (3).

Norwegen: Bergerud /Christensen (ab 41.); Sagosen (11/3), Myrhol (2), Jakobsen, Vildalen, Tönnesen (4), Joendal (2), Björnsen (3), Gullerud (1), Sörheim, Johannessen, O’Sullivan (4), Reinkind (2), Röd (1).

Bemerkungen: Schweiz ohne Raemy, Küttel, Delhees, Tynowski, Vernier, Markovic, Sidorowicz, Huwyler, Kusio (alle verletzt), Engler, Wick (beide überzählig), Winkler, Alili, Blättler, Arn, Haas und Jud (alle nicht eingesetzt). - Schmid scheitert mit Penalty an Bergerud (22./11:11), verwandelt aber den Nachschuss. Schmid scheitert mit Penalty an Bergerud (24./13:13). Gerbl scheitert mit Penalty an Bergerud (41./23:20). Von Deschwanden scheitert mit Penalty an Bergerud (47./24:23).

Resultate

WM-Qualifikation. Playoffs. Rückspiele. Dienstag: Schweiz - NORWEGEN 33:30 (15:16); Hinspiel 26:32. RUSSLAND - Tschechien 29:21 (14:11); 26:27.

Modus: Die Sieger qualifizieren sich für die Endrunde 2019 in Deutschland und Dänemark.