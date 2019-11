Schweizer Curler erreichen EM-Halbfinals Nach den Schweizerinnen um Skip Silvana Tirinzoni stösst auch das Schweizer Männerteam um Skip Yannick Schwaller an den Curling-Europameisterschaften in Helsingborg in die Halbfinals vor.

Yannick Schwaller hat als Skip in seinem ersten EM-Turnier eine grosse Verantwortung (Bild: Keystone/VALENTIN FLAURAUD)

(sda)

Die EM-Debütanten Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller vom CC Bern Zähringer gewannen das letzte Round-Robin-Spiel gegen Italien 7:5 nach Zusatz-End. Mit der Bilanz von 6:3 Siegen haben sie die Round Robin im alleinigen 2. Rang hinter den bislang unbesiegten Schweden abgeschlossen

Die Halbfinals der Männer werden am Donnerstagabend ab 19 Uhr ausgetragen. Hier treffen die Schweizer auf das überraschende dänische Team um Skip Mikkel Krause. Die Direktbegegnung in der Round Robin entschieden die Schweizer mit 11:5 für sich. Dank der besseren Klassierung in der Round Robin werden die Schweizer mit dem Vorteil des letzten Steins in den Halbfinal steigen können.

Der Match zwischen den Schweizern und den zuvor punktgleich gewesenen, vom Wahlgenfer Joël Retornaz angeführten Italienern wogte hin und her. Bis ins Zusatz-End konnte sich kein Team je um mehr als einen Stein absetzen.

Den zweiten Halbfinal der Männer bestreiten Schweden und Schottland.