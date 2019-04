Schweizer Curler an der WM nicht zu stoppen Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz bleiben an der WM in Lethbridge auf der Strasse der Erfolgs. Nach den Siegen gegen Norwegen, Schottland und Russland bezwingen sie die Niederlande 7:6.

Teamarbeit im Haus: Skip Peter de Cruz (links) und Sven Michel (Bild: KEYSTONE/AP The Canadian Press/PAUL CHIASSON)

(sda)

Ebenfalls noch in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit könnten die Olympia-Dritten Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz vom CC Genf im Match gegen Aussenseiter Deutschland den fünften Sieg am Stück einfahren. Es wäre dann die zweitlängste Siegesserie, die je einem Schweizer Männerteam ab dem Beginn eines WM-Turniers gelungen ist.

Im Match gegen die Niederlande gaben die Schweizer bis zuletzt den Ton an. Der Sieg war nie gefährdet, auch wenn dies im knappen Ergebnis nicht zum Ausdruck kommt.

Die Niederlande spielten noch vor wenigen Jahren im Curling auf WM-Niveau keine Rolle. Das junge Team um Skip Jaap van Dorp nähert sich der Weltklasse jedoch immer mehr. Die Niederländer haben sich zum dritten Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. In Lethbridge haben sie bereits zwei von fünf Spielen gewonnen, und dies bemerkenswerterweise gegen die Originalteams von Olympiasieger USA und Europameister Schottland. Die Niederländer haben mit Wouter Goesgens einen erstklassigen Spieler in ihren Reihen. Seit Goesgens nach einem Abtausch mit Van Dorp als Nummer 4 spielt, ist das Team deutlich stärker geworden.