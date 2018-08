Schweizer Crawlerinnen mit Landesrekord im EM-Final Erfolgreicher Auftakt für die Schweizer Beckenschwimmer in Glasgow: Die 4x100-m-Crawlstaffel der Frauen qualifiziert sich mit Landesrekord souverän für den EM-Final vom Abend.

Maria Ugolkova zeigte am ersten EM-Tag in Glasgow als Startschwimmerin der 4x100-m-Crawlstaffel eine starke Leistung (Bild: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER)

(sda)

Maria Ugolkova, Sasha Touretski, Nina Kost und Noémi Girardet unterboten in 3:40,00 den vor zwei Jahren an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro aufgestellten Rekord gleich um 1,02 Sekunden. Dies reichte dem Swiss-Swimming-Quartett in den Vorläufen zum 5. Rang. Startschwimmerin Ugolkova stand am Ursprung der starken Team-Leistung. In 54,81 blieb die gebürtige Russin über die zwei Bahnlängen nur um neun Hundertstel über ihrem eigenen, erst drei Wochen alten Schweizer Rekord.

Auch Thierry Bollin sowie Kost und Touretski überstanden die Vorläufe. EM-Debütant Bollin schlug über 50 m Rücken in 25,40 an. Dies reichte ihm gerade noch für den Vorstoss in die Halbfinals der Top 16. Vor vier Wochen an der Junioren-EM in Helsinki hatte der 18-jährige Berner im Rücken-Sprint die Bronzemedaille gewonnen.

Über 50 m Crawl blieb Kost in 25,29 nur um drei Hundertstel über dem Schweizer Rekord. Die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin, die erst unmittelbar vor EM-Beginn die Startberechtigung für die Schweiz erhielt, überstand als Zwölfte die Vorläufe ohne Probleme. Rekordhalterin Touretski benötigte 25,47, was zum 16. Rang und der Halbfinal-Teilnahme ausreichte.

Hingegen Svenja Stoffel (23. Platz) und Leonie Richter (35.) über 100 m Delfin sowie Yannick Käser (21.) und Jacques Läuffer (37.) über 100 m Brust schieden alle in den Vorläufen aus.

Die Finalsession am Abend beginnt um 18.00 Uhr.