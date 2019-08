Schweiz unterliegt in EM-Vorqualifikation Portugal Das Schweizer Basketball-Nationalteam erleidet vier Tage nach der Niederlage in Island in der EM-Vorqualifikation einen weiteren Rückschlag. Sie unterliegt in Portugal mit 68:84.

Auch NBA-Star Clint Capela vermag der Schweiz gegen Portugal nicht zum Sieg zu verhelfen (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Den gleichen Gegner hatten die Schweizer zum Start der Qualifikation daheim geschlagen. Auch auswärts in Sines sah es zunächst gut aus. NBA-Star Clint Capela und seine Teamkollegen führten nach drei Minuten 10:0. Doch rasch gewannen die Portugiesen die Oberhand und feierten letztlich einen ungefährdeten Sieg. Capela war mit enttäuschenden 13 Punkten der beste Werfer der Schweizer.

Portugal kann sich am Samstag in Island mit einem Erfolg den Gruppensieg und damit den Vorstoss in die eigentliche EM-Qualifikation sichern. Die Schweiz, die nur noch eine kleine Chance aufs Weiterkommen hat, trifft am kommenden Mittwoch in Montreux auf Island.