Schweiz schlägt Frankreich im Spitzenduell Das Schweizer U21-Nationalteam hat im vierten Spiel der EM-Qualifikation einen wichtigen und bemerkenswerten Sieg errungen. Die Schweizer siegten in Neuenburg gegen Frankreich 3:1.

Andi Zeqiri (links) führt die Schweizer U21 mit zwei Toren zum Sieg über Frankreich (Bild: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

(sda)

Die Auswahl von Coach Mauro Lustrinelli brachte den vierten Sieg im vierten Qualifikationsspiel mit ihrer bislang klar besten Leistung zustande. Nach knapp 20 Minuten durch einen Foulpenalty in Rückstand geraten, wendeten die Schweizer das Blatt mit drei Toren kurz vor und kurz nach der Pause. Es trafen die Stürmer Jérémy Guillemenot vom FC St. Gallen und - zweimal - Andi Zeqiri von Lausanne-Sport. Zum 2:0 und zum 3:0 leistete Jordan Lotomba von den Young Boys mit kraftvollen Vorstössen jeweils eine hervorragende Vorarbeit.

Mit dem Sieg sind die Chancen der Schweizer U21, erstmals seit 2011 wieder eine EM-Endrunde zu erreichen, sehr gut, auch wenn das Rückspiel in Frankreich noch aussteht. Die Gruppensieger und der beste Zweite der neun Gruppen gelangen direkt an die 2021 in Slowenien und Ungarn stattfindende EM, die übrigen Gruppenzweiten können sich über Barragen ebenfalls qualifizieren.

Telegramm:

Schweiz - Frankreich 3:1 (2:1)

Neuenburg. - 9500 Zuschauer. - SR Attwell (ENG). - Tore: 19. Edouard (Foulpenalty) 0:1. 44. Guillemenot (Toma) 1:1. 45. Zeqiri (Guillemenot) 2:1. 53. Zeqiri (Lotomba) 3:1.

Schweiz: Racioppi; Rüegg, Bamert, Zesiger, Sidler; Janjicic, Domgjoni; Lotomba (91. Pusic), Toma, Zeqiri (88. Bajrami); Guillemenot (76. Ndoye).

Bemerkungen: Schweiz u.a. ohne Vargas (A-Nationalmannschaft).