Schweiz mit Mvogo, Moubandje und Gavranovic gegen Island Vladimir Petkovic nimmt in der Partie in Reykjavik gegen Island im Vergleich zum Spiel in Belgien drei Änderungen vor. Yvon Mvogo gibt im Tor sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Yvon Mvogo gibt gegen Island sein Debüt in der Nationalmannschaft (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Der 24-jährige Mvogo ersetzt in der dritten Partie der Nations League den Stammtorhüter Yann Sommer, der eine Pause erhält.

Mvogo hatte vor knapp vier Jahren sein erstes Aufgebot für die Nationalmannschaft erhalten. Nach dem Verzicht von Marwin Hitz auf die WM rückte er in der Hierarchie hinter Sommer und Roman Bürki zur Nummer 3 auf. Bei seinem Klub RB Leipzig kam Mvogo in dieser Saison in sechs Partien in der Europa League zum Einsatz, in der Bundesliga muss er sich mit der Rolle des Ersatztorhüters begnügen.

Auf der linken Abwehrseite erhält der leicht angeschlagene Ricardo Rodriguez ebenfalls eine Pause, für ihn rückt François Moubandje in die Mannschaft. Wie Rodriguez steht auch Manuel Akanji nicht im Aufgebot. Der Verteidiger von Borussia Dortmund hatte bereits gegen Belgien wegen einer leichten Verletzung im Oberschenkel gefehlt.

Im Sturm erhält Mario Gavranovic eine Chance. Der Stürmer von Dinamo Zagreb hatte gegen Belgien kurz nach seiner Einwechslung den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielt. Haris Seferovic rückt auf die rechte Seite.

Die Schweizer Aufstellung gegen Island: Mvogo; Lang, Elvedi, Schär, Moubandje; Zakaria, Xhaka; Seferovic, Shaqiri, Zuber; Gavranovic.