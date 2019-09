Schweiz mit Kym statt Hüsler im Doppel gegen die Slowakei Der Schweizer Teamcaptain Severin Lüthi nimmt vor dem möglicherweise kursweisenden Doppel der Davis-Cup-Partie der Schweiz in der Slowakei eine personelle Rochade vor.

Jérôme Kym und Henri Laaksonen bilden in Bratislava wie im Februar gegen Russland das Schweizer Doppel (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

An der Seite von Henri Laaksonen tritt anstelle von Marc-Andrea Hüsler der 16-jährige Jérôme Kym in Bratislava ab 16.00 Uhr zum Doppel gegen die slowakischen Spezialisten Filip Polasek/Igor Zelenay an. Laaksonen/Kym hatten im Februar für den Schweizer Punkt beim 1:3 gegen Russland gesorgt.

Im Duell um den Einzug in die Qualifikationsspiele im März um den Einzug ins Finalturnier steht es nach dem ersten Tag 1:1. Im Anschluss ans Doppel ist Laaksonens Einzel gegen Martin Klizan vorgesehen. Für das allfällige entscheidende fünfte Spiel sind Sandro Ehrat und Andrej Martin gemeldet.